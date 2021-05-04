Redmi Watch анонсируют 13 мая в Индии

Компания Xiaomi потвердела, что анонсирует свой умные часы Redmi Watch 13 мая в Индии в день презентации смартфона Redmi Note 10S.

Характеристики Redmi Watch похожи на Xiaomi Mi Watch Lite, которые были выпущены в декабре 2020 года. Но отличии между ними все же есть, Mi Watch Lite поддерживает больше спортивных режимов, чем Redmi Watch.

Redmi Watch оснащены 1,4-дюймовым IPS дисплеем с разрешением экрана 320 x 320 пикселей. Часы получили водонепроницаемость 5 атм и защиту дисплея Gorilla Glass 3. В устройстве нету GPS датчик, но есть поддержка NFC модуля для платежей и встроенный голосовой помощник. За автономность часов отвечает аккумулятор ёмкостью 230 мАч, этого хватит до 7 дней автономной работы. Redmi Watch поддерживают подключение по Bluetooth 5.0.