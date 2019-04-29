Индийский искатель утечек Судханшу Амбхоре опубликовал тизер специальных изданий смартфонов Redmi 7 и Redmi Note 7, выход которых приурочен к премьере супергеройского блокбастера «Мстители: Финал». К сожалению, источник не приводит никаких подробностей по оформлению новинок, но вряд ли нам стоит ждать аппаратных отличий от стандартных моделей.

Напомним, что Redmi Note 7 оснащается 6,3-дюймовым IPS LTPS дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с новым 48 Мп датчиком Samsung GM1 и 5 Мп вспомогательным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.