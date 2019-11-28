Redmi не стали заморачиваться с рекламой Redmi K30

2019-11-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi K30; [44]
Бренд Redmi начал рекламную кампанию смартфона Redmi K30, который будет официально представлен 10 декабря. Забавно, что тизер практически идентичен рекламе предшественника Redmi K20 – боксерские перчатки и надпись о готовности отправить в нокаут конкурентов.

По предварительным данным, Redmi K30 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 60 Мп, дисплей с частотой обновления 120 Гц, двойную фронтальную камеру на 20 Мп и 2 Мп и восьмиядерный процессор Snapdragon 730G. Цена версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти без поддержки сетей пятого поколения составит всего 285 долларов. Цена варианта с модемом 5G пока не называется.

Комментарии и отзывы Redmi K30
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