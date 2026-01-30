Redmi представила смартфон Turbo 5

Вместе с Turbo 5 Max, который вчера официально представили в Китае, Redmi также анонсировала базовый Turbo 5 — эта версия получила аккумулятор меньшей ёмкости и процессор Dimensity 8500-Ultra. И здесь стоит отметить, что Redmi Turbo 5 стал первым смартфоном в мире с процессором MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Также устройство оснащается оперативной памятью LPDDR5 Ultra, накопителем UFS 4.1 и использует ту же систему охлаждения с испарительной камерой, что и более крупная модель Max. Смартфон получил 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей, который немного меньше, чем у Turbo 5 Max. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость до 3500 нит и разрешение 1,5K (это 12-битная панель с поддержкой HDR10+ и Dolby Vision).

Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 7560 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Также предусмотрена обратная проводная зарядка на 27 Вт, аналогично старшей версии. Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882, который дополняется 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Для селфи используется фронтальная камера на 20 Мп. Redmi Turbo 5 работает под управлением Android 16 с оболочкой Xiaomi HyperOS 3, а корпус смартфона выполнен с металлической рамкой и стеклянной задней панелью, как и у Turbo 5 Max. В топовой комплектации данная модель стоит всего 370 долларов, что достаточно разумно по современным меркам. Базовая же версия обойдётся и того дешевле — 290 долларов.
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
