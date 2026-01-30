Redmi представила смартфон Turbo 5

Вместе с Turbo 5 Max, который вчера официально представили в Китае, Redmi также анонсировала базовый Turbo 5 — эта версия получила аккумулятор меньшей ёмкости и процессор Dimensity 8500-Ultra. И здесь стоит отметить, что Redmi Turbo 5 стал первым смартфоном в мире с процессором MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Также устройство оснащается оперативной памятью LPDDR5 Ultra, накопителем UFS 4.1 и использует ту же систему охлаждения с испарительной камерой, что и более крупная модель Max. Смартфон получил 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей, который немного меньше, чем у Turbo 5 Max. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость до 3500 нит и разрешение 1,5K (это 12-битная панель с поддержкой HDR10+ и Dolby Vision).

Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 7560 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Также предусмотрена обратная проводная зарядка на 27 Вт, аналогично старшей версии. Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882, который дополняется 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Для селфи используется фронтальная камера на 20 Мп. Redmi Turbo 5 работает под управлением Android 16 с оболочкой Xiaomi HyperOS 3, а корпус смартфона выполнен с металлической рамкой и стеклянной задней панелью, как и у Turbo 5 Max. В топовой комплектации данная модель стоит всего 370 долларов, что достаточно разумно по современным меркам. Базовая же версия обойдётся и того дешевле — 290 долларов.