Redmi работает над созданием своего Mi Band

Глава Redmi Лу Вейбинг уже давно намекал что компания работает над созданием фитнес-трекеров.

Компания Redmi получила сертификат от Бюро индийских стандартов на устройство с номером модели HMSH01GE. Этот номер проходит в разделе умные часы .

Также изображение нашли в приложении Mi Fit.

Судя изображению, фитнес-трекер получит прямоугольный дисплей с толстыми рамками и кнопку в нижней части. Также по слухам у трекера будут сменные циферблаты, датчик сердечного ритма, NFC, будильник и поддержка управления воспроизведением музыки.

Когда представит компания Realme фитнес-трекер неизвестно.