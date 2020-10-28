RedmiBook 14 II на Core i3-1005G1 оценен в $475

Мы уже привыкли к тому, что на Западе за 500 долларов можно купить лишь не самый мощный хромбук, однако в Китае за те же деньги вам предложат полноценный ноутбук на Windows 10 с чипом Intel Core i3 семейства Ice Lake. Например, сегодня в Поднебесной стартовали продажи новой версии RedmiBook 14 II, который изначально продавался в вариантах с Core i5-1035G1 и Core i7-1065G7. Что до версии c Core i3-1005G1, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем вместимостью 256 ГБ, то он оценен в 475 долларов. Также ноутбук оснащается 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, двумя интерфейсами USB-C, двумя USB-A и HDMI, аккумулятором ёмкостью 40 Втч и металлическим корпусом массой 1,3 кг и толщиной 16,85 мм. А вот дискретная графика GeForce MX350, которая имелась в старших версиях, в данной конфигурации не предусмотрена.

Комментарии и отзывы RedmiBook 14 II
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