RedmiBook Pro 15 представят в феврале

Компания Xiaomi подтвердила, что выпустит новый ноутбук RedmiBook Pro с процессором Intel Core 11- го поколения. И вот на днях компания сообщила, что RedmiBook Pro выйдет феврале месяце. Новый ноутбук под брендом Redmi будет называться RedmiBook Pro 15.

Точные конфигурации RedmiBook Pro 15 пока не известны. Однако в базе данных Geekbench 5 были замечены версии ноутбука с процессорами Core i5 и i7 11- го поколения. Также в листинге указано, что версия процессора Core i5-11300H и версия процессора Core i7-11370H оснащены 16 ГБ оперативной памяти и предустановлены ОС Windows 10.

Ещё что интересно, то что модели RedmiBook 15S с процессорами AMD Ryzen также были замечены на той же платформе для тестирования. Версия процессора Ryzen 5 5600H была замечена с вариантами ОЗУ 8 ГБ и 16 ГБ, тогда как модель Ryzen 7 5800H была замечена с 16 ГБ ОЗУ.
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