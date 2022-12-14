Регулятор подтвердил наличие 100-Вт зарядки в OnePlus 11

В базе данных регулятора 3C обнаружились сведения о смартфоне OnePlus 11, который проходит под каталожным наименованием PHB110. Регулятор подтвердил наличие поддержки проводной зарядки мощностью 100 Вт.

По предварительным данным, смартфон также оснастят флагманским 4-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,7-дюймовым OLED-экраном, выполненным по технологии LTPO, с разрешением 2К и кадровой частотой 120 Гц, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890), 48 Мп (сверхширик) и 32 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и предустановленной ОС Android 13 с прошивкой OxygenOS 13.