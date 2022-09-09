Ремонт Apple Watch Ultra обойдется в 499 долларов

Apple Watch Ultra позиционируются как самые прочные смарт-часы во всей линейке компании Apple. Тем не менее, у каждого оборудования есть предел прочности, и если вы случайно доберетесь до своего, это может стоить вам 499 долларов, что составляет почти полную стоимость носимого устройства. К счастью, если вы подпишетесь на план AppleCare +, эти затраты на ремонт снизятся до 99 долларов. Что касается того, что будет покрыто ремонтом, Apple заявляет, что будут устранены повреждения титанового корпуса, кнопок, дисплея, датчиков или других компонентов. Независимо от того, подписаны вы на AppleCare+ или нет, замена батареи в Apple Watch Ultra обойдется вам еще в 99 долларов.

Имейте в виду, что помимо единовременного платежа AppleCare+ в размере 99 долларов (вы также можете платить ежемесячную сумму в размере 4,99 долларов), с вас будет взиматься дополнительная плата в размере 79 долларов США каждый раз, когда Apple Watch Ultra повреждаются и нуждаются в ремонте. Учитывая абсурдную сумму в 499 долларов, которую Apple взимает, выбор AppleCare + является более безопасным выбором. Если вы чувствуете, что общие затраты слишком высоки для перехода на Apple Watch Ultra, вы можете приобрести одну из двух оставшихся моделей — Apple Watch Series 8 или Apple Watch SE второго поколения. Стоимость ремонта Apple Watch Series 8 без AppleCare+ варьируется от 299 до 399 долларов, при этом плата за замену батареи составляет 79 долларов, как и в Apple Watch Ultra. Что касается Apple Watch SE, ремонт без AppleCare + стоит от 199 до 229 долларов, поэтому эти цифры значительно дешевле.