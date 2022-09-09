Ремонт Apple Watch Ultra обойдется в 499 долларов

Имейте в виду, что помимо единовременного платежа AppleCare+ в размере 99 долларов (вы также можете платить ежемесячную сумму в размере 4,99 долларов), с вас будет взиматься дополнительная плата в размере 79 долларов США каждый раз, когда Apple Watch Ultra повреждаются и нуждаются в ремонте. Учитывая абсурдную сумму в 499 долларов, которую Apple взимает, выбор AppleCare + является более безопасным выбором. Если вы чувствуете, что общие затраты слишком высоки для перехода на Apple Watch Ultra, вы можете приобрести одну из двух оставшихся моделей — Apple Watch Series 8 или Apple Watch SE второго поколения. Стоимость ремонта Apple Watch Series 8 без AppleCare+ варьируется от 299 до 399 долларов, при этом плата за замену батареи составляет 79 долларов, как и в Apple Watch Ultra. Что касается Apple Watch SE, ремонт без AppleCare + стоит от 199 до 229 долларов, поэтому эти цифры значительно дешевле.