Ремонтировать новый MacBook Air практически невозможно

Apple прислушалась к своим покупателям, предоставив им более крупный 15-дюймовый MacBook Air, но, как и модели текущего поколения, компания при этом сделала всё возможное, чтобы вы испытали множество трудностей при разборке и ремонте устройства. Компания iFixit провела разборку нового гаджета и выяснила, что корпус защищён при помощи сразу нескольких типов фирменных винтов, которые открутить без специальных инструментов просто невозможно. Для доступа к начинке 15-дюймового MacBook Air требуется снять несколько специальных винтов и использовать необычные приспособления для снятия нижней крышки. Затем начинается мучительный процесс разборки портативного Mac — специалисту требуется снять множество винтов и множество зажимов, соединяющих различные компоненты устройства.

Например, Apple существенно усложнила процесс снятия материнской платы — инсайдеры ранее заявляли, что компания делает всё возможное, дабы пользователи не могли найти доступный ремонт от «подвальных» мастерских и использовали только лицензированные сервисные центры. Впрочем, не сказать, что это на самом деле нововведение — ноутбуки компании Apple всегда обладали крайне низким уровнем ремонтопригодности, потому что производителю не так уж выгодно, чтобы вы при поломке могли за 100 долларов отремонтировать гаджет. Гораздо приятнее, если бы при поломке пользователь шёл и покупал новый ноутбук за внушительные деньги — именно к этому Apple и стремится.
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