Ремонтопригодность ноутбука Apple MacBook Air оценили на 3 балла

2018-11-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Apple MacBook Air ; [95]
Новый ноутбук Apple MacBook Air вышел совсем недавно, но это не помешало специалистам iFixit заполучить его для оценки ремонтопригодности. Мастера отметили защитную мембрану в клавиатуре, небольшой вентилятор, аккумулятор на 49,9 Втч, а также плату с процессором Core i5-8210Y, сопроцессором Apple T2, микросхемой флэш-памяти SanDisk SDSGFBF12 043G твердотельного накопителя, контроллером Intel JHL7540 Thunderbolt 3 и двумя микросхемами SKhynix H9CCNNNCPTAL LPDDR3.

По шкале ремонтопригодности ноутбук был оценен на 3 балла из 10 возможных. Из плюсов специалисты отметили модульность некоторых компонентов, а из недостатков – встроенную в корпус клавиатуру, распаянные CPU, оперативную память и накопитель, фирменные винты pentalobe и невозможность заменить аккумулятор без снятие печатной платы.

Напомним, что новинку оснастили 13,3 дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, новой камерой, сканером Touch ID, защищенным сапфировым стеклом, микропроцессором T2, клавиатуру Butterfly третьего поколения, двумя портами USB-C с поддержкой Thunderbolt 3, разъёмом для наушников, 2-ядерным процессором Intel Core i5 восьмого поколения, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, а SSD от 128 ГБ до 1,5 ТБ, а также тремя расцветками. Цена на ноутбук стартует со 104 990 рублей, версия с SSD на 256 ГБ обойдется в 120 990 рублей.


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