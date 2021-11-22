Рендер Apple Watch Series 8 не показывает никаких изменений дизайна

Apple Watch Series 8 появятся не раньше сентября следующего года, но информация о них уже начала появляться в интернете. В прошлом месяце мы узнали, что Watch Series 8 будут трех размеров, а теперь мы можем взглянуть на CAD-рендеринг Watch Series 8, раскрывающий его дизайн.

Этот рендер был создан на основе слухов и файлов, полученных источником от людей, знакомых с этим вопросом, он говорит нам о том, что Watch Series 8 не будет подвергаться пересмотру дизайна, как ожидалось. Фактически, единственное заметное изменение, которое мы видим - это то, что Watch Series 8 имеют пару решеток для динамика вместо одной. Хотя это изображение показывает, что Apple оставляет старый дизайн для своих умных часов следующего поколения, ходят слухи, что технологический гигант восполнит этот момент, представив новые функции.