Рендер Oppo A56 5G

Новый телефон Oppo A-series находится в разработке, как видно из официальных изображений, предоставленных 91mobiles. Oppo A56 5G показан в черном, фиолетовом и синем цветах, раскрывая его ключевые особенности дизайна, а также мы получаем предварительную спецификацию.

Телефон оснащен 6,52-дюймовым HD + ЖК-дисплеем с каплевидным вырезом и 8-мегапиксельной камерой для селфи. Он работает на чипсете MediaTek Dimensity 700 5G вместе с 4/6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. НА задней панели расположился модуль с двумя камерами с основным модулем на 13 МП и модулем 2 МП для глубины. A56 5G также будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч со скоростью зарядки 10 Вт. Со стороны программного обеспечения будет использоваться ColorOS 11.1 на базе Android 11. Другие дополнительные функции включают боковой сканер отпечатков пальцев и поддержку NFC.
Комментарии и отзывы Oppo A56 5G
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