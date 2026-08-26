Представлен бюджетный смартфон Boltt Ace 5G с АКБ на 6000 мАч

Индийский производитель Fire-Boltt, который зарекомендовал себя умными часами, представил доступные смартфоны Ace 5G и Evo 4G. Первый получил 6,79-дюймовый LCD-экран с кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит, 6-нанометровую однокристальную систему Unisoc T8200, модем 5G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 64-Мп тыльную и 8-Мп фронтальную камеры, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 18-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленную операционную систему Android 16, а также поддержку NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi и GPS. Младшая модель отличается процессором Unisoc T7250, поддержкой сотовых сетей четвертого поколения, 50-Мп основной и 8-Мп камерами, а также отсутствием модуля NFC. Цена на смартфоны стартует от 125 долларов.

Vivo X300e получит ёмкий аккумулятор …
В базе данных китайского оператора China Telecom обнаружились характеристики смартфона Vivo X300e, официа…
Смартфон HONOR Turbo оценили в 20 тысяч рублей …
Российский AliExpress выпустил в продажу смартфон HONOR Turbo, который основан на 4-нанометровом процессо…
Apple передумала выпускать iPhone 18 в сентябре…
Согласно публикации Economic Daily News, руководители Pegatron подтвердили во время отчёта о финансовых р…
iPhone 18 Pro Max получит аккумулятор на 5400 мАч…
Сетевой информатор Yeux1122 опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, изображена батарея смар…
Oukitel WP500 Ultra получил аккумулятор на 10000 мАч…
Компания Oukitel пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью WP500 Ultra, одной из особенностей к…
Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy M67…
Компания Samsung недавно представила смартфон Galaxy M47 5G, который получил процессор Snapdragon 6 Gen 3…
Представлен складной смартфон Vivo X Fold 6…
Компания Vivo представила свой новый складной смартфон под названием Vivo X Fold 6. Стоит сказать, что дл…
iPhone 18 Pro показали в четырех расцветках …
Инсайдер Majin Bu опубликовал изображение смартфона iPhone 18 Pro, релиз которого ожидается в следующем м…
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor