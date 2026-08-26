Представлен бюджетный смартфон Boltt Ace 5G с АКБ на 6000 мАч

Индийский производитель Fire-Boltt, который зарекомендовал себя умными часами, представил доступные смартфоны Ace 5G и Evo 4G. Первый получил 6,79-дюймовый LCD-экран с кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит, 6-нанометровую однокристальную систему Unisoc T8200, модем 5G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 64-Мп тыльную и 8-Мп фронтальную камеры, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 18-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленную операционную систему Android 16, а также поддержку NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi и GPS. Младшая модель отличается процессором Unisoc T7250, поддержкой сотовых сетей четвертого поколения, 50-Мп основной и 8-Мп камерами, а также отсутствием модуля NFC. Цена на смартфоны стартует от 125 долларов.