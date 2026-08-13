Google Pixel 11 Pro оценили в 1100 долларов

Компания Google объявила о выходе флагманских смартфонов Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL, которые базируются на фирменной топовой платформе Tensor G6 с чипом безопасности Titan M3. Pixel 11 Pro получил 6,3-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1280:2856 точек, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и яркостью до 3600 нит, защиту от пыли и воды по стандарту IP68, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 48 Мп (сверхширик) и 48 Мп (перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом), фронтальную камеру разрешением 42 Мп, светодиоды HiLight, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, 256, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти, батарею ёмкостью 4850 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 30 Вт и 25 Вт соответственно, корпус с алюминиевой рамкой, стереодинамики.

Pixel 11 Pro XL отличается 6,8-дюймовым экраном с разрешением 1344:2992 точек, аккумулятором на 5115 мАч и поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки. Смартфоны оценены от 1100 и от 1300 долларов соответственно.