HUAWEI Mate 90 Pro оценили в 1045 долларов

Помимо топового Mate 90 Pro Max и базового Mate 90, компания Huawei представила сегодня модель Mate 90 Pro на базе фирменной однокристальной системы Kirin 9035. В оснащение новинки также вошел 6,75-дюймовый OLED-экран с разрешением 2832:1280 точек, адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц и защитным стеклом третьего поколения Kunlun, 12 или 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, предустановленную фирменную ОС HarmonyOS 7.0, селфи-камеру на 13 Мп, основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (объектив с диафрагмой f/1.4–f/4.0, оптическая стабилизация и сенсор RYYB), 40 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив со светосилой f/2.2 и OIS), АКБ ёмкостью 6600 мАч, поддержку 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной, 18-Вт обратной проводной и обратной беспроводной зарядок, 100 Вт, боковой дактилоскопический сенсор, функцию 3D-распознавания лица, корпус с рамкой из алюминия и заднюю панель из волокнистого композитного материала, толщину 7,95 мм и массу 222 грамм, а также защиту воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69. Цена базовой версии на дебютном китайском рынке составила эквивалент 1045 долларов.