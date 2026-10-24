Магнитный аккумулятор Baseus PicoGo Air оценили в 55 долларов

Компания Baseus пополнила ассортимент магнитных аккумуляторов моделью PicoGo Air, которая получила ёмкость 5000 мАч (19,55 Втч). Производитель позиционирует новинку как идеальный аксессуар для новенького складного смартфона Apple iPhone Duo. Пауэрбанк характеризуется корпусом толщиной 7,9 мм, длиной 85 мм, шириной 81 мм и массой 120 граммов, поддержкой беспроводной зарядки мощностью 7,5 Вт для iPhone Duo и максимальной мощностью беспроводной зарядки 15 Вт, мощностью проводной зарядки через разъем USB-C 25 Вт, максимальной входной мощностью 18 Вт, соответствием обновленному китайскому стандарту безопасности, модулем NFC для проверки состояния аккумулятора со смартфона, а также серебристой и тёмно-синей расцветках корпуса. Цена новинки на дебютном китайском рынке составила эквивалент 55 долларов.