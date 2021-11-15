Рендер смарт-часов Motorola Moto Watch 100

Ожидается, что в этом году Motorola выпустит несколько умных часов, одним из которых является Moto Watch 100, с процессором Snapdragon Wear 4100 и операционной системой Google Wear. Свежий набор просочившихся рендеров дает нам лучшее представление об устройстве.

Moto Watch 100 имеют круглую форму с двумя физическими кнопками на правой стороне. Корпус часов имеет матовое покрытие, а кнопки - с металлическим покрытием.

Эти кнопки выглядят иначе, чем то, что мы видели на ранее просочившихся изображениях. Скорее всего, мы рассматриваем две разные версии Moto Watch 100.

Источник утверждает, что Moto Watch 100 оснащены 1,3-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 360x360 пикселей. Умные часы оснащены батареей емкостью 355 мАч и имеют возможность подключения по Bluetooth 5.0.

Moto Watch 100 будут поставляться со стандартным набором функций для здоровья и фитнеса, включая отслеживание сна, счетчик шагов, мониторинг сердечного ритма и измерение уровня кислорода в крови. Он также будет иметь встроенный GPS, поэтому вам не нужно полагаться на смартфон для точного отслеживания маршрута.

Watch 100 весит 29 граммов и имеет размеры 42 x 46 x 11,9 мм, ширина ремешка - 20 мм. Предыдущие утечки показали, что корпус умных часов будет сделан из алюминия и иметь водонепроницаемость 5 атм.