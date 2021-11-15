Рендер смарт-часов Motorola Moto Watch 100

Ожидается, что в этом году Motorola выпустит несколько умных часов, одним из которых является Moto Watch 100, с процессором Snapdragon Wear 4100 и операционной системой Google Wear. Свежий набор просочившихся рендеров дает нам лучшее представление об устройстве.

Moto Watch 100 имеют круглую форму с двумя физическими кнопками на правой стороне. Корпус часов имеет матовое покрытие, а кнопки - с металлическим покрытием.

Эти кнопки выглядят иначе, чем то, что мы видели на ранее просочившихся изображениях. Скорее всего, мы рассматриваем две разные версии Moto Watch 100.

Источник утверждает, что Moto Watch 100 оснащены 1,3-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 360x360 пикселей. Умные часы оснащены батареей емкостью 355 мАч и имеют возможность подключения по Bluetooth 5.0.

Moto Watch 100 будут поставляться со стандартным набором функций для здоровья и фитнеса, включая отслеживание сна, счетчик шагов, мониторинг сердечного ритма и измерение уровня кислорода в крови. Он также будет иметь встроенный GPS, поэтому вам не нужно полагаться на смартфон для точного отслеживания маршрута.

Watch 100 весит 29 граммов и имеет размеры 42 x 46 x 11,9 мм, ширина ремешка - 20 мм. Предыдущие утечки показали, что корпус умных часов будет сделан из алюминия и иметь водонепроницаемость 5 атм.
Комментарии и отзывы Motorola Moto Watch 100
Интернет-браузер теперь доступен на Galaxy Watch 4…
Интернет-браузер теперь доступен на Galaxy Watch 4Samsung Galaxy Watch 4 решает одну из основных проблем, с которыми пользователи Android сталкивались со с…
Заботиться о себе стало ещё проще с новыми умными часами Ama…
Заботиться о себе стало ещё проще с новыми умными часами AmaAmazfit, один из ведущих производителей на рынке носимых устройств, представил три новые модели смарт-…
Смарт-часы Fossil Gen 6 оценены в 300 долларов…
Смарт-часы Fossil Gen 6 оценены в 300 долларовКомпания Fossil пополнила ассортимент смарт-часов моделью Fossil Gen 6, работающей под управлением Google…
Apple Watch получил уникальный датчик для здоровья…
Apple Watch получил уникальный датчик для здоровьяApple, по всей видимости, работает над новым инновационным датчиком гидратации, который будет использоват…
Samsung запускает Galaxy Watch4 PXG Gold Edition в Южной Кор…
Samsung запускает Galaxy Watch4 PXG Gold Edition в Южной КорSamsung выпустила новую специальную версию своих Galaxy Watch4 в сотрудничестве с корейским гольф-брендом…
На часах с Wear OS 2 запустили YouTube Music с оффлайн-просл…
На часах с Wear OS 2 запустили YouTube Music с оффлайн-прослУ нас просто шикарные новости — сервис YouTube Music запускается на некоторых умных часах Wear OS 2 с сег…
Продажи Apple Watch Series 7 стартуют через 3 дня…
Продажи Apple Watch Series 7 стартуют через 3 дняСегодня Apple объявила, когда вы сможете получить Apple Watch Series 7 — предварительные заказы начнутся …
Фитнес-браслет Honor Band 6 подешевел до 36 долларов…
Фитнес-браслет Honor Band 6 подешевел до 36 долларовКомпания Honor снизила цену на фитнес-браслет Honor Band 6, который теперь доступен за 36 долларов вместо…
Топ 5 смарт-часов: от «тяжелого люкса» до бюджетного трудяги. Amazfit GTR 2 SportТоп 5 смарт-часов: от «тяжелого люкса» до бюджетного трудяги. Amazfit GTR 2 Sport
Обзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеемОбзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеем
Обзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple WatchОбзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch
Обзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с МарусейОбзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с Марусей
Обзор Mibro Color. Умные часы с оксикометромОбзор Mibro Color. Умные часы с оксикометром
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor