Рендеры Huawei Mate 30 Pro с дисплеем 90 Гц

Ранние спецификации Huawei Mate 30 Pro указывают на наличее 6,71-дюймового AMOLED-дисплея с частотой обновления 90 Гц - как у OnePlus 7 Pro. Между тем в сети появились предполагаемые рендеры Mate 30 Pro, демонстрирующие телефон с изогнутыми краями дисплея и овальным отверстием в верхнем левом углу для размещения двух камер.

На тыльной стороне смартфон будет оснащен четырьмя камерами со светодиодной вспышкой в ​​форме буквы «V». Система камер предлагает 5-кратный оптический зум и 50-кратный цифровой зум. Рендеры указывают на наличие как минимум трех цветовых вариантов - синий, красный и черный.

Ходят слухи, что новинка получит Kirin 985 SoC в сочетании с модемом Balong 5000 5G, а также сканер отпечатков пальцев на дисплее и батарею емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 55 Вт. Компания Huawei представит Mate 30 Pro ориентировочно в октябре этого года.