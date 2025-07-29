Рендеры Samsung Galaxy A17 слили в сеть

Буквально несколько часов назад появилась информация о том, что готовящийся к релизу Samsung Galaxy A17 прошёл сертификацию, а теперь появились и официальные рендеры, демонстрирующие внешний вид устройства. Речь идёт о 5G-версии Galaxy A17, однако пока не совсем ясно, будет ли доступна и модификация с поддержкой только 4G, как это было в прошлом году у предшественника. Источник, опубликовавший рендеры, подтвердил наличие мобильного процессора Exynos 1380, ранее уже засветившегося в бенчмарках. Смартфон также получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, тройную основную камеру с основным модулем на 50 Мп, ультраширокоугольной камерой на 5 Мп и макрокамерой на 2 Мп, а также аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт.

По предыдущим утечкам, основная камера впервые в этой ценовой категории от Samsung получит оптическую стабилизацию изображения, что является значительным шагом вперёд. Как видно по изображениям, дизайн смартфона получился довольно скромным — крупный «подбородок» под экраном и каплевидный вырез под фронтальную камеру выглядят архаично по меркам 2025 года. Похоже, что главные улучшения Galaxy A17 по сравнению с A16 — это обновлённый процессор и поддержка OIS в камере. Остальные параметры, включая габариты устройства, по предварительной информации, остались прежними. Возможно, это сделано для того, чтобы унифицировать производство и потенциально снизить стоимость смартфона для развивающихся рынков.