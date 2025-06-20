Рендеры Samsung Galaxy S25 FE появились в сети

Сегодня инсайдеры поделились рендерами смартфона Galaxy S25 FE, которые появились в сети в довольно приличном количестве, раскрывая особенности модели. Внешне Galaxy S25 FE почти не отличается от предшественника Galaxy S24 FE — смартфон выполнен в металлическом корпусе с плоскими гранями, получил экран с отверстием под фронтальную камеру, а на тыльной панели расположился вертикальный блок из трёх камер. Справа находятся кнопки регулировки громкости и питания, в нижней части корпуса имеется порт USB Type-C, слот для SIM-карты и решётка динамика, которая, возможно, также включает микрофон. Ещё один микрофон размещён сверху. Интересно, что при уменьшенных размерах Samsung сохранила 6,7-дюймовый дисплей за счёт ещё более тонких рамок.

Разрешение не уточняется, но источник сообщает, что используется панель Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 2600 нит. Из-за уменьшения толщины остаются вопросы к ёмкости аккумулятора — остаётся лишь надеяться, что разница в 0,6 мм не сделает данный смартфон слишком слабым в плане автономной работы, особенно учитывая, что Samsung пока неохотно внедряет кремний-углеродные батареи в свои смартфоны. При этом стоит отметить, что Samsung пока что официально не анонсировала Galaxy S25 FE, но инсайдеры говорят об использовании мобильного процессора Exynos 2400 или Dimensity 9400, 12 ГБ ОЗУ и накопителе на 256 или 512 ГБ. Работать смартфон, вероятно, будет под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8.
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