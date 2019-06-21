Рендеры бюджетного Moto E6 демонстрируют текстурированную заднюю частью

В сети появился официально выглядящий пресс-релиз бюджетного смартфона Motorola Moto E6, демонстрирующий его текстурированную спину.

Изображение подтверждает предыдущую утечку, которая показала Moto E6 с высоким экраном, толстыми рамками и одной задней камерой, расположенной в верхнем левом углу. Смартфон получил 5,45 - дюймовый экран с разрешением 1440 х 720 пикселей, Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной памяти и 16/32 ГБ хранилища. Разрешение камер составит 13 МП и 5 МП.

Смартфон оснащен клавишей включения, качелькой регулировки громкости справа и разъемом для наушников расположенным сверху. В нижней части телефона, которая не показана на изображении, скорее всего, находятся динамик, основной микрофон и USB-порт. Motorola Moto E6 представят ближайшее время.