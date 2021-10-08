Рендеры смарт-часов Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro и GTS 3

По слухам, на следующей неделе в Китае компания Amazfit представит трио новых умных часов GTR 3, GTR 3 Pro и GTS 3.

Amazfit GTR 3 могут быть оснащены круглым AMOLED-дисплеем с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454 x 454 пикселей. Корпус может содержать аккумулятор емкостью 450 мАч, который, может работать 24 дня без подзарядки. Он будет выпущен в двух цветовых решениях, а именно в Thunder Black и Moonlight Grey.

GTR 3 Pro может быть доступен в спортивном и классическом вариантах. Он будет оснащен 1,45-дюймовым экраном AMOLED с более коротким корпусом, чем его предшественник, и более плотным дисплеем.

GTS 3 может поставляться с 1,75-дюймовым прямоугольным экраном с разрешением 450 x 390 пикселей. Что касается цветовых решений, покупатели могут выбрать из трех цветовых вариантов Tera Rose, Ivory White и Graphite Black.

Что касается общих функций, все три модели могут содержать еще больше режимов спортивного отслеживания. В то время как предшественники могли отслеживать 90 видов спорта, три новых модели, как сообщается, будут поддерживать 150 видов. Покупатели также могут получить доступ к функциям измерения пульса при плавании, датчику SpO2 и дыхательным упражнениям.