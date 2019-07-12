Рендеры умных часов следующего поколения - Samsung Galaxy Watch Active 2

2019-07-12, Автор - Anna; Продукт - Samsung Galaxy Watch Active 2 ; [149]
Умные часы следующего поколения от Samsung - Galaxy Watch Active 2, будут очень похожи на оригинальные. Носимый поддерживает круглый дисплей с тонкими рамками, а также имеет алюминиевую раму. Однако на этот раз были сделаны небольшие, но важные изменения, которые должны превратить умные часы в более непосредственного конкурента Apple Watch.

У новинки появится небольшое красное кольцо к клавише power/home. Это станет отличительной чертой модели LTE от устройств Wi-Fi. К слухам о поддержке LTE является наличие небольшого отверстия чуть выше клавиши питания, в котором расположен микрофон для совершения звонков. Кнопка «Назад», которая находится на правой стороне часов, теперь имеет овальную форму, а не круглую.

В дополнение ко всему, у Samsung запланировано немало обновлений для фитнеса и здоровья. В частности новое приложение ЭКГ и функцию обнаружения падения, которая активируется автоматически, если устройство обнаруживает падение и начинает вибрировать, чтобы привлечь внимание пользователя.

Samsung Galaxy Watch Active 2 дебютирует 7 августа в размерах 40 мм и 44 мм.

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