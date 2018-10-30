Ресиверы и сетевые проигрыватели Pioneer получили доступ к Deezer

Компания Pioneer выпустила обновление ПО для ресиверов и сетевых устройств, в котором добавила поддержку стримингового сервиса Deezer. Обновление затронет как AV-ресиверы, так и стереомодели, сетевые проигрыватели, CD-ресиверы с доступом в сеть, музыкальные системы и беспроводные аудиосистемы.

Каталог Deezer насчитывает более 53 млн треков, из них 36 млн — в lossless-формате. Среди возможностей Deezer есть функция «персонального саундтрека» Flow, обеспечивающая возможность формировать индивидуализированный плейлист в соответствии со своими предпочтениями. Благодаря тонко настроенному алгоритму, контроль за которым осуществляют пользователи, Flow способен не только проигрывать любимые композиции, но и предлагать новые, позволяя знакомиться с другими исполнителями. Обновленное ПО и список поддерживаемых устройств доступны на сайте Pioneer.