Ressence — механические часы

Конструкция часов позволяет использовать как кинетическую, так и солнечную энергию для поддержания часов в рабочем состоянии. Если аккумулятор разряжен более чем на 50 процентов, часы самостоятельно откроют «шторки», прикрывающие солнечные батареи.Купить эти часы никак не получится — разработчики объяснили, что сделали их исключительно для демонстрации технологий.Изначально часы требуют обычной настройки — всё происходит точно так же, как и с обычными часами. Пользователь настраивает время, заводит их, а затем они автоматически связываются с приложением для iPhone, которое может самостоятельно менять часовые пояса и переводить время с летнего на зимнее и обратно. Все настройки сохраняются, поэтому, если запас хода иссяк, снова подкручивать ничего не нужно, достаточно просто нажать на поверхность часов.