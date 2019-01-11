Ressence представила часы Type 2 оцененные в 48 800 долларов

Стартуют продажи электромеханических часов Ressence Type 2 компании Ressence за 48 800 долларов. Это типично для бренда, чьи часы никогда не стоят меньше пяти цифр.

В Type 2 есть несколько интересных технических особенностей, которые стоит упомянуть. Первое - это то, что часы не нужно заводить, они используют набор фотоэлектрических элементов, которые могут автоматически заряжать часы. Время автономной работы составляет 36 часов. Если часы не надевали более 12 часов, они переходят в спящий режим. Чтобы восстановить правильные показания на циферблате после перерыва, достаточно легонько стукнуть пальцем по сенсорному сапфировому стеклу, защищающему циферблат. Для удобства индикация светится в темноте.

Второе - это «электронная корона», которая выглядит как очередное усложнение часов, но на самом деле содержит довольно интересные функции. В часах можно сохранить до двух часовых поясов, и вы можете переключаться между ними, нажимая один раз на лицо электронной короны. Часовые пояса можно установить либо с помощью физического рычага на задней панели часов, либо с помощью сопутствующего приложения, которое подключается через Bluetooth. Серийная модель во многом схожа с прототипом 2018 года с 45-миллиметровым титановым корпусом, выбором из ткани или кожи для ремешка и циферблатами черного, либо серого цвета.