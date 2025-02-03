Ретро-часы Casio A130WE-1A оценили в 55 долларов

Компания Casio представила новые модели из серии ретро-часов A130, которые получили дизайн в стиле 80-х годов прошлого столетия. Новинки характеризуется ЖК-дисплеем, показывающим время, аналоговым ЖК-экраном в верхнем углу для домашнего времени, дополнительным экраном справа, светодиодной подсветкой, корпусом с габаритами 40,5:33,9:9 мм и массой 54 грамма, корпусом и безелем ударопрочной смолы с хромированным покрытием, браслетом из нержавеющей стали с застежкой, мировым временем (48 городов), несколькими часовыми поясами, секундомером, таймером обратного отсчета, пятью будильниками, автоматическим календарем и защитой от брызг. Модели Casio A130WEG-9A и A130WEGG-1A оценены в Японии в 70 долларов, а A130WE-1A и A130WE-7A – в 55 долларов.