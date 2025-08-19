Результаты тестов Google Pixel 10 Pro XL слили в сеть

Всего через два дня Google официально покажет линейку Pixel 10 вместе с новым процессором Tensor G5. Это первый чип компании, произведённый по усовершенствованному 3-нм техпроцессу TSMC, и первый процессор Tensor, который выпускает не Samsung. В преддверии анонса в сеть утекли результаты бенчмарка AnTuTu для Pixel 10 Pro XL, и они демонстрируют прирост производительности по сравнению с прошлогодним Pixel 9 Pro XL, но до конкурентов Google всё ещё далеко. Согласно утечке, опубликованной пользователем Reddit под ником HustlersPassion, Pixel 10 Pro XL с Tensor G5 набрал 1140286 баллов в AnTuTu, тогда как Pixel 9 Pro XL с Tensor G4 показал 983628 баллов.

Рост составил примерно 15,9%, и главным образом он заметен в многопоточном тесте — Tensor G5 набрал 200770 баллов, что более чем вдвое превышает результат G4. Такой разрыв объясняется не только переходом с 4-нм техпроцесса Samsung на второе поколение 3-нм технологии TSMC, но и использованием новых ядер. В Geekbench 6 это выразилось в 36% приросте в многоядерной производительности. Однако, несмотря на явный прогресс, Tensor G5 по-прежнему сильно уступает конкурентам. На вершине рейтинга AnTuTu сейчас находится REDMAGIC 10 Pro со Snapdragon 8 Elite, который демонстрирует 2662615 баллов — более чем в два раза выше результата Google. При этом в Google традиционно делают акцент не на синтетических рекордах, а на пользовательском опыте — чипы Tensor проектируются в первую очередь для решения ключевых проблем пользователей, а не для гонки за баллами в бенчмарках.