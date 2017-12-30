Рынок дисплеев Full Screen для смартфонов показал взрывной рост

Как сообщает исследовательская фирма Sigmaintell, поставки мобильных дисплеев Full Screen с соотношением сторон 18:9 в этом году продемонстрировали взрывной рост. За весь 2017 год суммарные поставки экранов формата 18:9 для смартфонов составили 230 млн штук. Что примечательно, около 200 млн экземпляров было отгружено во второй половине 2017-го. Крупнейшим поставщиком таких панелей по итогам года станет Samsung Display со 137 млн отгруженных дисплеев и долей около 60 %. Самыми популярными Full Screen-дисплеями стали доступные панели с размером 5,7 дюйма и разрешением HD+ (1440:720 пикселей), а также более дорогие изделия с диагональю 5,99 дюйма и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей).