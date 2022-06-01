Рынок умных часов вырос в первом квартале

По данным Counterpoint Research, на рынке умных часов в период с января по март 2022 года поставки выросли на 13%. Анализ рынка носимых устройств по всему миру показал, что Apple, Samsung и Xiaomi зафиксировали годовой рост, несмотря на квартальный спад на 24%.

Заместитель директора Суджон Лим заявил, что лояльность к бренду является основной причиной успеха Apple, которая увеличила свою общую долю, а также объемы поставок в годовом исчислении на 14%. Более слабые международные позиции являются причиной того, что Huawei, несмотря на то, что занимает третье место, сохранила объем поставок на прежнем уровне. Пользователи на основных рынках настороженно относятся к отсутствию GMS в мобильных устройствах и поэтому с меньшей вероятностью перейдут на носимые устройства Huawei. Однако китайская компания увеличила свои показатели на внутреннем рынке.

Garmin была лидером премиум-сегмента носимых устройств стоимостью более 500 долларов. Другой американский производитель Fitbit столкнулся с серьезным спадом, потому что он не выпустил никаких новых продуктов после приобретения у Google, а переход на Wear OS еще не произошел.