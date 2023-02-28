Рынок видеокарт обвалился на 38%

Довольно необычная ситуация складывается на рынке видеокарт — аналитики из США сообщают, что в целом рынок графических ускорителей обвалился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но при этом продажи видеокарт для компьютеров в дискретном формате выросли. Всё дело в том, что на текущий момент на мировом рынке наблюдается заметный спад популярности ноутбуков и готовых ПК с дискретной графикой — пользователи предпочитают ноутбуки со встроенными графическими процессорами, что позволяет получить более доступное решение и не переживать о том, что видеокарта потребляет море энергии и нагревает ноутбук. Соответственно, продажи компьютеров остались на том же уровне, но видеокарты в составе готовых решений встречаются всё реже.

Рынок же видеокарт существенно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счёт релиза видеокарт нового поколения, а также за счёт того, что майнинг на видеокартах ушёл на второй план. Теперь пользователи имеют возможность приобрести видеокарту по разумной цене и получить от этого удовольствие, так что продажи существенно выросли. Проблема лишь в том, что если бы майнинга не было, то дефицит отсутствовал бы и годом ранее, предоставляя пользователям возможность покупать видеокарты по разумным ценам не только начиная с ноября 2022 года. И в этом случае разница в продажах была бы уже не такой заметной, что, конечно, и огорчает, и радует. Всё же сейчас рынок находится в отличном состоянии.
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