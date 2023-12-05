Рынок видеокарт показал положительный рост впервые с 2020 года

Рынок видеокарт для ПК демонстрирует существенное восстановление после нескольких лет спада, которые дались производителям видеокарт достаточно нелегко. С момента пика в 2020 году, когда был последний рост доходов примерно в 20%, рынок видеокарт постоянно уменьшался, а вместе с этим уменьшалась и прибыль компаний. Основные причины в том, что компании сначала получили просто безумное нарушение поставок из-за пандемии коронавируса, что привело к уменьшению количества продукции на рынке и росту цен, что не очень понравилось покупателям, которые просто стали реже покупать видеокарты в целом. Однако ситуация изменилась в 2023 году, когда рынок вернулся к нормализации и цены на комплектующие для ПК немного упали.

Например, отгрузки видеокарт, которые снижались с 2020 года, упали с более чем 120 миллионов единиц в год до менее 60 миллионов к концу 2022 года. К третьему кварталу 2023 года рынок возвращается к позитивным показателям —наблюдается первый положительный квартал с 2 квартала 2021 года, а также рост до 16,8%. Кроме того, поставки видеокарт также увеличились до 71,9 миллиона единиц, то есть уже выше, чем в 2022 году. Если текущий тренд сохранится, к концу 2026 года в мире будет продано более 5 миллиардов дискретных видеокарт, то есть каждый второй в мире будет иметь как минимум одну видеокарту. Интересно, что AMD показала наибольший рост в третьем квартале 2023 года с увеличением доли на 2,4% и увеличением поставок на 36,6% по сравнению с предыдущим кварталом. NVIDIA заняла второе место с увеличением доли на 1,3% и увеличением поставок на 25,2%, в то время как доля Intel упала на -3,7% при увеличении поставок на 10,4%.
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