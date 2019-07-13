Ritmix и его новая линейка

В адаптере RM-5455 Passenger есть разъем USB для водителя и интегрированный кабель с хабом на три порта для пассажиров второго ряда. Суммарный выдаваемый ток при одновременном использовании нескольких разъемов доходит до 5,5 A.RM-5240 MC ориентирована на пользователей Android-устройств. В ней имеется встроенный кабель с основным штекером Micro-USB и переходником USB Type-C. Дополнительный разъём USB тоже имеется.В модель RM-5240 AP интегрирован кабель Lightning длиной 1 метр для зарядки iPhone и iPad. Кроме того, предусмотрен дополнительный разъём USB.RM-5231 оснащена двумя разъёмами USB с выходной силой тока до 3,1А, что позволяет заряжать сразу два мобильных устройства.Все они в металлических корпусах, что придает им долговечность. Также каждое устройство имеет уникальные черты и подходит для особого сценария использования.О стоимости новинки пока неизвестно.