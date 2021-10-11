Робот-пылесос AIRROBO обеспечивает 45 дней уборки без помощи рук

На этой неделе AIRROBO представила два новых робота-пылесоса: AIRROBO Robot Vacuum T10 + и AIRROBO Robot Vacuum T9. Робот AIRROBO T10 +, является интеллектуальной и многофункциональной флагманской моделью в серии T она была разработана, чтобы предоставить пользователям до 45 дней уборки.

Робот-пылесос AIRROBO Robot Vacuum T10 может плавно и разумно переключаться между режимами уборки и мытья полов в зависимости от очищаемой поверхности. AIRROBO T9 оснащен ведущей технологией LiDAR а мощная сила всасывания обеспечивает автоматическое обслуживание чистки пылесоса, которым можно управлять. Технология USLAM Air 5.0 от UBTECH Robotics предоставляет алгоритм, который позволяет роботам-пылесосам T10 + и T9 идентифицировать и избегать предметов вокруг вашего дома, одновременно следуя своему маршруту уборки, независимо от того, что может быть на его пути.