Робот-пылесос AIRROBO обеспечивает 45 дней уборки без помощи рук

Робот-пылесос AIRROBO Robot Vacuum T10 может плавно и разумно переключаться между режимами уборки и мытья полов в зависимости от очищаемой поверхности. AIRROBO T9 оснащен ведущей технологией LiDAR а мощная сила всасывания обеспечивает автоматическое обслуживание чистки пылесоса, которым можно управлять. Технология USLAM Air 5.0 от UBTECH Robotics предоставляет алгоритм, который позволяет роботам-пылесосам T10 + и T9 идентифицировать и избегать предметов вокруг вашего дома, одновременно следуя своему маршруту уборки, независимо от того, что может быть на его пути.