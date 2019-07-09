Робот-пылесос LG CordZero R9

В пылесосе реализована функция зональный уборки «Нужный сектор». Используя фирменное приложения LG SmartThinQ для смартфона, пользователь может самостоятельно выбрать комнаты или зоны, где нужна уборка.Робот-пылесос оснащен широкоугольной камерой с обзором 160°, а также лазерным 3D-сенсором, умеющим определять препятствия и корректировать маршрут. Карта помещения строится одновременно с уборкой. Встроенный в насадку мотор c электроприводом вращает щётку, обеспечивая постоянную мощность всасывания мусора как на ковре, так и на гладком полу.В CordZero R9 установлен инверторный мотор, работающий на максимальной частоте при прохождении вдоль стен и особо запыленных мест. Максимальная мощность работы двигателя составляет 120 Вт. Технология Azial Turbo Cyclone усиливает воздушный поток и тем самым разделяет всасываемый мусор и пыль.О стоимости новинки пока неизвестно.