Робот-пылесос Roborock S7 оснащен технологией VibraRise

Roborock выпускает новый робот-пылесос в России. Roborock S7 оснащен инновационной технологией VibraRise, благодаря ей робот-пылесос совершает до 3000 звуковых вибраций в минуту и автоматически приподнимаясь на ковровых покрытиях, швабра новой модели обеспечивает принципиально новый уровень уборки.

Новинка легко справляется с серьезными загрязнениями: от засохших пятен от сладкого кофе до грязных следов от обуви. Представлена модель в черном и белом варианте. Автоматическое распознавание ковров стало возможным благодаря ультразвуковому датчику, а все обнаруженные покрытия с ворсом попадут на карту помещения с первой уборки. При каждом последующем включении S7 будет приподнимать модуль с влажной шваброй на 5 мм, чтобы избежать намокания ковров. Автоматическое распознавание комнат и максимально точная навигация становятся возможными для S7 благодаря установленному LiDAR и дополнительным датчикам распознавания препятствий.

Робот-пылесос имеет впечатляющую мощность всасывания 2500 ПА. Новый S7 оснащен полностью подвижным механизмом, который обеспечивает максимально плотное прилегание щетки к полу даже на неровных поверхностях.

Roborock S7 может работать до трех часов на одной зарядке. Робот-пылесос оснащен контейнером для сбора пыли емкостью 470 мл, а емкость резервуара для воды составляет 300 мл. Дополнительные возможности доступны через мобильное приложение.

Новый робот-пылесос Roborock S7 поступит в продажу в ближайшее время.
Комментарии и отзывы Roborock S7
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