Робот пылесос Roomba пылесосит на картах Doom

Разработчик игры Doom, Rich Whitehouse нашел довольно необычный способ отпраздновать 25-летие Doom: заставив своего робота пылесосить на созданных картах игры назвав это Doomba.

Ветеран индустрии разработал скрипт для инструмента преобразования игровых данных Noesis, который переводит карты этажей из Roombas в игровые карты для оригинального Doom. Вы можете настроить опыт, указав количество врагов, оружия и пикапов, которые вы посчитаете быть нужным. Вы можете указать, какие текстуры карт вы бы предпочли. И если вы особенно любите приключения, вы можете использовать это для создания карт других игр, основанных на движке Doom, например Heretic.