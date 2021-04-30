Робот-пылесос Samsung Bespoke Jet Bot AI выпущен в Корее

Компания Samsung представила робот- пылесос Bespoke Jet Bot AI, разработанный для значительного улучшения работы по уборке дома. Робот-пылесос обладает расширенными возможностями распознавания объектов и использует технологию искусственного интеллекта (AI), которая также значительно улучшает производительность.

Пылесос Bespoke Jet Bot AI способен распознавать объекты на самом высоком уровне, и это возможно за счет предварительного изучения более 1 миллиона изображений на основе глубокого обучения. Благодаря этим улучшениям робот-пылесос также может распознавать мелкие предметы, такие как фекалии домашних животных, носки, электрические провода и стеклянные чашки.

Samsung Bespoke Jet Bot AI встроен в решение Intel для искусственного интеллекта, известное как Intel Movidius, которое обеспечивает отличное распознавание объектов. Кроме того, Samsung Jet Bot AI оснащен двумя камерами, которые не только распознают пространство и объекты в 3D, а также может обнаруживать окружающие объекты в трех измерениях на расстоянии до 1 м и до 60 градусов влево и вправо, поэтому можно быстро и точно определить структуру дома для составления карты маршрута уборки и обнаружения низких препятствия высотой всего 1 см.

Пылесос поддерживает голосовые команды, пользователи могут указать желаемую область для уборки с помощью простой голосовой подсказки. Голосовую подсказку и другие функции можно выбрать в приложении SmartThings. Еще одна удивительная особенность - способность пылесоса автоматически определять тип пола и соответствующим образом регулировать интенсивность уборки. Он также автоматически опорожняет контейнер для пыли, когда он наполняется, даже если очистка не завершена. После очистки пылесос возвращается на док-станцию, где он заряжается.

Samsung Bespoke Jet Bot AI доступен в пяти цветах: Misty White, Satin Pink, Satin Blue, Soft Greenery и Soft Sun Yellow. Стоимость продукта составляет 1433 доллара США.
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