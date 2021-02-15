Робот-пылесос Viomi Alpha 1C с функциями мытья полов и сбора пыли

Китайский производитель Xiaomi Viomi запустила новый продукт IoT. На этот раз это робот-пылесос с функциями мытья полов и сбора пыли.

Робот-пылесос Viomi Alpha 1C представляет собой продукт три в одном, функции которого включают подметание, мытье полов и сбор пыли. В нем используется система автоматического сбора пыли 2.0. Помимо зарядки устройства, база для сбора пыли - это место, где пылесос удаляет пыль, собранную в аэропорту, где оба соединения беспрепятственно соединены. После подключения пылесборник засасывает собранный в подметальной машине мусор в мешок для пыли.

Мешок для пыли имеет большую емкость - 3 л, что соответствует месячному циклу обслуживания. Alpha 1C использует японский бесшумный бесщеточный двигатель и обладает высокой мощностью всасывания 2500 Па, способной всасывать стальные шарики. Робот-пылесос оснащен гигантской батареей емкостью 5200 мАч, сроком службы батареи до 3,6 часов и чистой площадью 320 квадратных метров за раз.

В резервуаре для воды пылесоса используется водяной насос с микро-электрическим управлением, который может точно контролировать скорость и объем воды, чтобы не повредить пол. Робот-пылесос Viomi Alpha 1C стоит 510 долларов США.