Roccat показала клавиатуру Vulcan

На выставке Computex 2018 компания Roccat показала свою новую линейку механических клавиатур Vulcan. Данные клавиатуры построены на основе переключателей Titan и позволяют вам с максимальной надежностью играть в игры. Главное преимущество данных переключателей в их устойчивости — производитель отмечает, что клавиши теперь на 20% меньше шатаются. Хотя, я не могу сказать, что это важный параметр, но если уж на этом делают упор, то нужно и до читателя донести. Стоимость самой доступной клавиатуры составляет 130 долларов, топовая модель с подставкой под руки стоит 160 долларов. Это не самая доступная клавиатура на рынке, но за свои деньги вы получаете вполне адекватный вариант для игр, работы и печати. Да и подсветка здесь выглядит достаточно привлекательно, как мне кажется. Стоит своих денег.