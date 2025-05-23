Rode обновила прошивку своих микрофонов

Во-вторых, подключить можно только один микрофон, в то время как приёмник позволял записывать сразу с двух. Кроме того, соединение по Bluetooth уменьшает дальность передачи сигнала и может быть менее надёжным, чем через приёмник. В этом обновлении также появилась функция шумоподавления, которую можно включать для каждого микрофона отдельно. Она помогает избавляться от лишних звуков при записи в условиях, где не получается добиться полной тишины. Кроме того, теперь можно управлять уровнем сигнала прямо в приложении Rode, благодаря новой системе регулировки выходной громкости. Если используется стандартный приёмник, звук можно записывать либо в объединённый стереотрек, либо в виде двух независимых каналов, что даёт больше свободы при последующем монтаже.