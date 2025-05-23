Rode обновила прошивку своих микрофонов

Сегодня компания Rode выпустила обновление прошивки для своей беспроводной системы Wireless Micro, добавив важное нововведение — функцию Direct Connect. Теперь микрофоны могут напрямую подключаться к устройствам на iOS по Bluetooth, что избавляет от необходимости использовать комплектный USB Type-C приёмник. Ранее подключение было возможно только через приёмник, вставляемый в порт зарядки смартфона — USB Type-C или Lightning в зависимости от модели. Новая функция Direct Connect упрощает работу с системой, особенно для тех, кто снимает быстро и мобильно, однако она имеет ограничения. Во-первых, она работает исключительно с iOS-устройствами и не поддерживается на Android.

Во-вторых, подключить можно только один микрофон, в то время как приёмник позволял записывать сразу с двух. Кроме того, соединение по Bluetooth уменьшает дальность передачи сигнала и может быть менее надёжным, чем через приёмник. В этом обновлении также появилась функция шумоподавления, которую можно включать для каждого микрофона отдельно. Она помогает избавляться от лишних звуков при записи в условиях, где не получается добиться полной тишины. Кроме того, теперь можно управлять уровнем сигнала прямо в приложении Rode, благодаря новой системе регулировки выходной громкости. Если используется стандартный приёмник, звук можно записывать либо в объединённый стереотрек, либо в виде двух независимых каналов, что даёт больше свободы при последующем монтаже.
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