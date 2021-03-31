Roidmi выпустила робот-пылесос EVE Plus с системой самоочистки.

Roidmi EVE Plus оснащен производительным двигателем, емкостным аккумулятором, датчиком лидар LDS 4-го поколения и системой самоочистки. Зарядная база не только заряжает, но служит боксом для сбора пыли благодаря вместительному мешку, который исключает возможность появления неприятного запаха.

Робот-пылесос выполнен классической форме таблетки. Roidmi EVE Plus выполняет как сухую, так и влажную уборку благодаря резервуару для воды объемом 250 мл. Мощность всасывания бесщеточного двигателя составляет 2700 Па. Емкость аккумулятора составляет 5200 мАч, полного заряда хватает на 3,5- 4 часа уборки.

Суперчувствительный лазерный радар автоматически сканирует помещение, распознает предметы и избегает препятствия. Благодаря мобильному приложению можно настроить порядок уборки, время и другие настройки.

Roidmi EVE Plus - робот-пылесос с системой самоочистки доступен для покупки.