Roidmi Portable Vacuum Cleaner Nano беспроводной ручной пылесос

Китайская компания Xiaomi представила беспроводной ручной пылесос под названием Roidmi Portable Vacuum Cleaner Nano.

Пылесос получил две расцветки корпуса: белый и черный. Весит пылесос Xiaomi Roidmi Portable Vacuum Cleaner Nano всего 500 грамм. За работу пылесоса отвечает двигатель нового поколения, который делает до 45 000 об/мин с мощностью до 60 Вт.

За автономность пылесоса отвечает аккумулятор ёмкостью на 2200 мАч. Этого аккумулятора хватает до 30 минут работы при полной мощности пылесоса.

Заряжается пылесос Xiaomi Roidmi Portable Vacuum Cleaner Nano через обычный microUSB порт.