Российские Poco F3 получили стабильную MIUI 12.5

Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии фирменной надстройки MIUI 12.5 на базе ОС Android 11 для российских пользователей Poco F3. Помимо различных нововведений, апдейт MIUI 12.5.1.0.RKHRUXM несет в себе майский патч безопасности Android.

Напомним, что Poco F3 характеризуется платформой Snapdragon 870, 6,67-дюймовым экраном Samsung Super AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, аккумулятором ёмкостью 4520 мАч, поддержкой проводной зарядки на 33 Вт, крошечной фронтальной камерой разрешением 20 Мп и диаметром 2,76 мм, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп, модулем Wi-Fi 6, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos, поддержкой NFC и защитой от брызг (степень IP53).