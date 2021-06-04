Российские Xiaomi Mi 11 обновили до MIUI 12.5

Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии надстройки MIUI 12.5 на базе ОС Android 11 для российских пользователей смартфона Xiaomi Mi 11. Прошивка с номером MIUI 112.5.1.0.RKBRUXM привносит мгновенную реакцию на жесты, более быструю и стабильную работу системы, а также майский патч безопасности.

Напомним, что оцененный в 86 тысяч рублей флагман оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, 6,81-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, оперативной памятью LPDDR 5 и флэш-памятью UFS 3.1, поддержкой проводной зарядки на 55 Вт и беспроводной на 50 Вт, батареей ёмкостью 4600 мАч, а также стереодинамиками Harman/Kardon.
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