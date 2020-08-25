Российские Xiaomi Mi Mix 2S получили MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной прошивки MIUI 12 для российских смартфонов Xiaomi Mi Mix 2S. Напомним, что прошивка MIUI 12, основанная на базе операционной системы Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями.

Вышедший еще в 2018 году Xiaomi Mi Mix 2S остается весьма актуальным смартфоном за свою цену в 20 тысяч рублей. Он оснащается керамическим корпусом, 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп с оптическим зумом и основным сенсором Sony IMX363 с оптической стабилизацией изображения, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, фронтальной камерой с поддержкой разблокировки по лицу пользователя, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и NFC.