Российские смартфоны Samsung Galaxy S10 получат крупное обновление

Компания Samsung сообщила о скором выходе большого обновления для российских пользователей топовых смартфонов Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e. Итак, уже 1 октября устройства получат AR Doodle, встроенный видеоредактор, Link to Windows, ночной режим для селфи камеры, улучшенную стабилизацию видео Super Steady, живой фокус для видео с обеих камер, новый видеоредактор для приложения галерии, поддержку Samsung DeX2 для работы на ПК или Mac через USB-кабель, а также беспроводным способом для пользователей Windows 10.