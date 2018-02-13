Российский смартфон Pixelphone M1 появился в продаже

Российская компания Pixelphone дала старт продажам своего первого продукта Pixelphone M1, который позиционируется как стильный бюджетный смартфон с двойной камерой. Аппарат оснастили 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (640:1280 пикселей), четырехъядерным процессором MediaTek MT6737, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, двойной основной камерой 13 Мп + HD, 5 Мп фронтальной камерой со вспышкой, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 2500 мАч, поддержкой двух SIM-карт, LTE 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS/A-GPS, 3,5-мм аудиоразъемом и операционной системой Android 7. Рекомендованная розничная цена Pixelphone M1 составляет 6 990 рублей.