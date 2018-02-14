Российский смартфон Pixelphone S1 оценен дешевле 5 тысяч рублей

Российская компания Pixelphone, сотрудничающая с китайским производителем Meizu, представила бюджетный музыкальный смартфон Pixelphone S1. Новинку оснастили 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720:1280 пикселей), четырехъядерным процессором MediaTek MT6737, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, выделенным аудиочипом Awinic K7, аккумулятором на 2000 мАч, а также поддержкой LTE 4G. В качестве операционной системы здесь используется Android 7 Nougat. Pixelphone S1 появится в российской продаже на следующей неделе по рекомендованной розничной цене 4 990 рублей.